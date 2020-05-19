Эксперты рассказали об интересных фактах о рубинах

Москва, 19 мая. Эксперты рассказали, что драгоценные рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты не только догоро стоят, но и обладают уникальными свойствами. Так, рубины могут стоить дороже, чем алмазы аналогичного размера, потому что рубины больших размеров являются достаточно редким явлением в природе.

Мало кому известно, что драгоценный камень рубин, цвет которого отличается от стандартного, считается сапфиром. Таким образом, рубин и сапфир фактически являются одним и тем же драгоценным камнем. Разница лишь в том, что они образовываются разными формами минерала корунда. Эксперты говорят, что в основе этих дорогих камней — смесь из глинозема и кислорода.

Традиционный красный оттенок камень получает благодаря присутствию в его составе хрома. А сапфир получает синий цвет благодаря наличию железа и титана. Подчеркивается, что в составе драгоценных камней могут присутствовать и другие элементы, отвечающие за вариации уникальных оттенков, передает Planet Today.

Интересным является тот факт, что именно рубин был применен для создания первого в мире лазера. Исследователь Теодор Майман в 1960 году создал синтетический рубин, который имел форму цилиндра. Полученный камень был размещен в сложной системе из двух зеркал и лампы высокой мощности, что позволило создать лазерный излучатель. Сегодня подобные синтетические рубины применяются в лазерах во всем мире.

Также эксперты поделились еще одним примечательным фактом о том, что многие известные рубины на самом деле таковыми не являются. Так, Рубин Черного принца, который украшает корону британской королевской семьи с 1367-го года, на самом деле является полудрагоценной каменной шпинелью.