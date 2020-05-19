Житель Японии собрал уникальный симулятор гонки Формулы-1. ФАН-ТВ

Фанат Формулы-1 из Хиросимы собрал симулятор гонок у себя дома примерно за 1, 355 миллионов рублей. Создание аппарата заняло около двух лет.

Ацуши Хираока из города Хиросима много лет восхищается гонщиком Формулы-1 Айртоном Сенной. Чтобы воздать должное своему кумиру он создал у себя дома симулятор гонок, который повторяет трассу Гран-при Монако 1991 года, где Сенна одержал победу.

Японец рассказал, что восхищается отвагой гонщика, ведь за десять лет выступлений, он выиграл 41 гонку и завоевал 65 поул-позиций. В СМИ его нарекли «Человеком Дождя».

Сенна погиб в 1994 году в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. По итогам опроса, проведенного британским еженедельником Autosport, был назван лучшим гонщиком в истории Формулы-1.

«В этот раз я сделал восьмиосевой симулятор вождения. Его изготовление заняло у меня около двух лет. Я потратил около двух миллионов иен и собрал его сам. <…> Мне нравится Сенна, я им восхищаюсь и уважаю его, и я благодарю его за отвагу и надежду, которые он дал мне, когда я был молод, в период моей юности. Поэтому мне хотелось воздать должное Сенне. <…> В конце концов, вам ничего не стоит проехать сотни кругов, и это неопасно. В конечном счете я чувствую, что нахожусь в настоящей машине, в настоящей гонке, поэтому я зависим от гонок, каждую ночь я гоняю на машине и не могу остановиться», — рассказал японец.

Симулятор автогонок Ацуши собирал в течение двух лет. Модель обошлась ему почти в два миллиона йен (примерно 1,355 миллионов рублей).

Признался, что, когда начал собирать симулятор денег хватало только на игровое кресло и рулевое колесо. Конструкция не двигалась, то есть она была статичной.

Теперь конечная цель японца — добавить рельсовую ось и спланировать движение, которое может полностью воссоздать ощущение гравитации. Ацуши Хираока замахнулся на восьмую степень свободы.