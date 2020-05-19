Путин объяснил невозможность ввести единый тариф на транзит газа уровнем интеграции в ЕАЭС

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транзит газа в Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) не может быть введен на нынешнем уровне интеграции.

Глава российского государства сообщил о разногласиях между Россией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, Арменией по газовым тарифам. По словам Владимира Путина, Минск и Ереван выступают за единый тариф в ЕАЭС, однако для этого пять экономик еще недостаточно интегрированы.

Вопросы тарифообразования на рынке газа в ЕАЭС можно обсудить позже на уровне экспертов, добавил российский лидер.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения», — сказал Путин.

14 апреля Владимир Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. На встрече были затронуты темы, касающиеся борьбы с коронавирусом и поддерживания экономической стабильности стран — членов Евразийского экономического союза. Заседание было проведено по инициативе председателя Высшего Евразийского экономического совета, президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что вопрос стоимости российского газа в Евразийском экономическом совете (ЕАЭС) будет прорабатываться на экспертном уровне. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова белорусского президента о необходимости введения более гибких цен на газ в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа.