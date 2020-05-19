Исаева рассказала, что родители Началовой попросили ее ответить на все неудобные вопросы

Москва, 19 мая. Родители певицы Юлии Началовой обязали подругу дочери — известного PR-специалиста Анну Исаеву — ответить на все неудобные вопросы.

Как пишут средства массовой информации, Анна Исаева с начала 2000-х была знакома с Юлией Началовой и ее семьей, позже она стала пресс-секретарем исполнительницы. Отмечается, что именно благодаря Исаевой имя Началовой прогремело по всей России. Контакты с ее родными не прекратились и после смерти артистки.

В марте 2019 года страшную весть о кончине Юлии Началовой сообщила миру именно Исаева. Она также помогала в организации похорон, встречала звездных друзей артистки возле Траурного зала на Троекуровском кладбище Москвы.

Как пишет издание «Дни.ру», на данный момент Исаева практически остается членом семьи Началовых.

«С родителями Началовой Таей и Витей мы знакомы много лет, и, конечно, несмотря на разницу в возрасте, общаемся на «ты». Про меня часто пишут, что я занимаюсь PR на имени Началовой. Хочу поставить точку в этом вопросе. Моя работа — связи с общественностью. Я занимаюсь только этим. Родители Началовой попросили и обязали меня отвечать на вопросы прессы и избавить их от этого», — сказала Исаева.

Напомним, популярная в 90-х певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начала марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови.

Состояние Началовой ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доктора провели операцию на воспаленной ноге, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.

Интерес представителей медиа вызвал не только вопрос о самочувствии Началовой, а впоследствии и причинах смерти. Помимо прочего, обсуждалось также тяжелое эмоциональное состояние дочери исполнительницы и то, с кем останется ребенок.