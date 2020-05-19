У главы Росреестра Олега Скуфинского выявили коронавирус

Москва, 19 мая. Тест на коронавирусную инфекцию, который сдал глава Росреестра Олег Скуфинский, показал положительный результат.

Руководитель Росреестра сдал анализы еще 14 мая, но его результаты стали известны только сейчас.

Скуфинский занял текущий пост в январе 2020 года. Ранее он работал замминистра по развитию Дальнего Востока и заместителем полпреда президента на Дальнем Востоке.

Во вторник, 19 мая, президент России Владимир Путин вернул полномочия премьер-министра Михаилу Мишустину. На время его лечения от коронавирусной инфекции обязанности главы Кабмина РФ исполнял первый зампред правительства Андрей Белоусов, передает Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено свыше 299 тысяч случаев пневмонии COVID-19, в том числе 9,2 тысячи зафиксировано в течение прошедших суток. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли более 76 тысяч пациентов, 2,8 тысячи скончались.

Об обнаружении коронавируса нового типа власти КНР сообщили ВОЗ в конце декабря 2019 года после выявления первых заболевших в городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, наиболее тяжелое положение наблюдается в США.