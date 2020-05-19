Греческий Акрополь открыли для посещений после снятия карантина. ФАН-ТВ

Власти Греции постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. С 18 мая в Афинах открыли для посещений одну из самых знаменитых достопримечательностей — античный Акрополь.

Всего, по информации министерства культуры Греции, для посещений открыто около 200 археологических памятников. Количество туристов пока ограничено. До пандемии Акрополь мог принимать до двух тысяч человек единовременно.

«Я очень взволнована. Это очень странно, потому что обычно здесь много людей, но сегодня все пусто. Это прекрасно», — делится впечатлениями студентка из Италии Вирна.

Работают все исторические объекты при условии соблюдения мер безопасности: посетители должны держать дистанцию, а также использовать маски и дезинфекторы для рук. Поскольку в Греции продолжает действовать обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за границы, насладиться античной архитектурой пока смогут не все.

«Я впечатлена тем, что Греция справилась с этой пандемией c более зрелым подходом по сравнению с нашей страной, Соединенными Штатами. Я вижу, что это была огромная жертва», — рассказала туристка из США Барбара.

С 1 июня власти средиземноморской страны обещают открыть кинотеатры под открытым небом, а уже с 15 июня должны возобновить работу художественные мероприятия и музеи.