Врач скорой помощи, переболевшая COVID-19, встретилась со своей семьей. ФАН-ТВ

Виктория Шадт работает старшим врачом на скорой помощи. Ежедневно она спасала жизни многих людей, недавно женщина сама заразилась коронавирусной инфекцией. Спустя полтора месяца Виктория наконец-то встретилась со своей семьей.

В Москве на подстанции Раменской скорой медицинской помощи она, как врач-реаниматолог, выезжала на многочисленные вызовы со своими коллегами. От кого именно можно было заразиться — неизвестно, утверждает Виктория, ведь очень многие пациенты переносят болезнь бессимптомно. Хорошо, что состояние было стабильным, врач его оценила, как «средне-легкая стадия».

Из-за диагноза односторонняя пневмония, Виктории пришлось перенести слабость, высокую температуру в первые дни болезни и сильную боль в грудной клетке.

«Ура! Свобода наконец-то! Я надеюсь, что можно ходить, хотя осторожничать нужно в любом случае. Не знаю, насколько длительный иммунитет. Но все равно свобода», — поделилась врач своими эмоциями после выписки.

Сейчас Виктория воссоединилась со своей дочерью, которая на время ее болезни жила у родственников в деревне, а старший сын служит в армии.

По сообщениям СМИ, Виктория уже вышла на подмогу к коллегам, так как объем работы у врачей сейчас большой.