Пожары, наводнения и ЧП в условиях пандемии обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 19 мая. Во вторник, 19 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?».

Пандемия коронавируса не отменила сезонные паводки и пожары, которые в прошлом году привели к бедствию в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на все ограничения, регионы России должны быть готовы к приходу стихии, заявил президент страны Владимир Путин.

Стали ли чаще гореть леса?

Насколько сильно влияние человека на лесные пожары?

Нужно ли пересматривать требования к пожарной безопасности?

Поможет ли ужесточение ответственности за поджоги?

Борьба с паводком и наводнениями, как Россия справляется с водной стихией?

Не стали ли проблемы со стихией менее заметны для властей на фоне эпидемии?

Нужно ли вводить обязательное страхование имущества от стихийных бедствий?

Не пора ли ввести на курильщиков специальный страховой налог, чтобы компенсировать потенциальный ущерб от пожаров?

Почему власти регионов не могут перенести регулярно затопляемые поселки и города на безопасные территории?

Эти и другие вопросы мы обсудим со специалистами в рамках нашего эфира.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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