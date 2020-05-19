Путин вернул Мишустину обязанности премьер-министра РФ

Москва, 19 мая. Президент РФ Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину обязанности премьер-министра страны. Указ о назначении Белоусова исполняющим обязанности главы российского правительства утратил силу.

«Владимир Путин подписал указ «О признании утратившим силу указа президента РФ от 30 апреля 2020 года «Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Около двух недель назад Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что заболел коронавирусной инфекцией. Премьер-министр принял решение уйти на самоизоляцию. Исполняющим обязанности председателя кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти приняли превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, студенты и вузы продолжают обучение в дистанционном режиме. Введенный в конце марта режим самоизоляции в регионах начинают поэтапно снимать, основываясь на эпидемиологической ситуации.