Китайские медики как инструмент в руках африканской оппозиции

Пока в китайском Гуанчжоу выселяли из арендованных квартир африканцев, в Африке горели китайские фабрики. Африканские онлайн-издания настолько пестрели новостями о притеснениях жителей Черного континента китайцами и наоборот, что это стало инструментом политической борьбы. На прошлой неделе оппозиционные силы в Нигерии распространили информацию о том, что группа китайских медиков, прибывших в страну для того, чтобы поделиться своим опытом борьбы с COVID-19, якобы пропала.

Кто именно позвал китайских врачей бороться с COVID-19 на просторах Нигерии, власти страны или частные компании, было не совсем понятно. Делегацию медиков, прибывших 8 апреля, встретили в аэропорту чиновники, включая министра здравоохранения Осаги Эханье. Несмотря на это нигерийские власти утверждают, что врачи из Поднебесной были гостями не правительства, а строительной компании CCEC. Затем ясность была внесена послом Китая в Нигерии. По словам дипломата, медики прибыли по приглашению CCEC, но при активном содействии нигерийского правительства.

Приездом китайских медиков, а также расовой неприязнью к азиатам из-за ситуации в Гуанчжоу решила воспользоваться Народно-демократическая партия (НДП), находящаяся в оппозиции к действующей власти. Члены партии высказали свое недовольство и призвали нигерийцев привлечь к ответственности президента Мохаммаду Бухари, если в Нигерии произойдет всплеск заболеваемости и смертности от COVID-19 после приезда врачей из Китая, эпицентра пандемии. Хотя стоит отметить, что к этому моменту Китай справился с эпидемией на своей территории – к середине марта она была практически купирована.16 мая партия выдвинула президенту Бухари ультиматум, согласно которому власти страны должны были сообщить о местонахождении пропавших медиков в течение 48 часов. При этом, какие меры последовали бы, если требование не было бы выполнено, партия не уточняла.

Заявление НДП в свою очередь обратило на себя внимание представителей местных медиа, которые требовали от властей ответа. Журналисты «атаковали» министра здравоохранения Осаги Эханье, который впоследствии разгневался и попросил больше его не беспокоить.

Что касается эпидемии, то всплеск действительно произошел. На момент 8 апреля количество случаев заражения COVID-19 составляло 276, тогда как 19 мая эта отметка достигла 6 175. То есть количество случае выросло в 21,5 раза за 1,5 месяца. Но сложно предположить, что причина была в приезде 14 китайских врачей, скорее дело было в ослаблении карантина. Начиная с 4 мая в Лагосе, Огуне и Абудже частично были отменены ограничения на передвижения и ведение коммерческой деятельности. По словам президента Бухари, именно тяжелая экономическая ситуация послужила причиной для принятия данного решения.

Что касается китайских врачей, впоследствии выяснилось, что с ними все хорошо. 17 мая Китайское посольство в Абудже подтвердило, что 14 медицинских экспертов находятся на своих рабочих местах и вносят свой скромный вклад в борьбу с COVID-19.