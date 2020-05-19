Сирия, 19 мая. Неизвестные обстреляли посольство США в городе Багдад. Международная коалиция провела десантную операцию в Дейр-эз-Зоре. Боевики ХТШ подозреваются в обстреле турецкой деревни у границы САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию местности в Алеппо и его окрестностях.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвиняется в обстреле турецкой деревни вблизи границы с САР.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в покушении на члена протурецких формирований в Африне; осуществили рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела десантную операцию в районе города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции и его окрестностях возобновились работы по зачистке местности от следов военного присутствия террористов. Согласно информации новостного портала Al Nour, в период с 07.00 до 13.00 инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) будут задействованы в квартале Аль-Ярмун. Позднее также продолжится разминирование в районах Аль-Инзарат и Кастелло. Кроме того, ликвидация СВУ и боеприпасов, оставленных боевиками, состоится в населенном пункте Кафр-Хамра. Напомним, территория Алеппо и его пригородов полностью перешла под контроль правительственных подразделений в феврале.

Тем временем на северо-западе провинции произошло покушение на одного из членов группировки «Лива аль-Муатасим», которая входит в состав второго корпуса протурецкой «Сирийской национальной армии». Боевик по имени Абдулла Сулейман подвергся нападению неизвестных в Африне. О том, удалось ли ему выжить, не сообщается. В совершении налета подозреваются члены курдского формирования «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) при поддержке ВВС международной коалиции, возглавляемой США, вновь прибегли к обследованию подконтрольных им районов с целью выявления «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rybar), обыски прошли в районе города Шхиль на восточном берегу Евфрата. Военные коалиции провели десантную операцию, в ходе которой были задержаны два брата 16 лет по имени Мухаммад Хусейн аль-Мадад и Абуди аль-Улья аль-Хусейн ас-Салих аль-Мадад.

По официальным данным, молодые люди принадлежали к числу террористов ИГ1 и имели при себе оружие и обмундирование. Кроме того, утверждается, что еще два боевика террористической группировки были уничтожены. Интернет-портал DeirezZor 24 передает, что одним из убитых «джихадистов» стал 26-летний учитель английского языка Мухаммад аль-Халиф аль-Ахмад, не имевший отношения к деятельности ИГ.

Провинция Идлиб

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что неизвестные открыли огонь по турецкой деревне Хаджи Паша, которая находится вблизи сирийской границы северо-западнее Идлиба. Обстрел был произведен с территории Сирии. Предполагается, что к атаке имеют отношение члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***.

Как известно, в последнее время между ХТШ и Анкарой заметно обострились противоречия. Это произошло на фоне провокаций террористов в зоне совместного патрулирования Турции и РФ. Напомним, в конце прошлого месяца, вооруженный конфликт между противниками произошел у Ан-Найраба.

Ирак

Неизвестные нанесли удары по американскому посольству в Багдаде. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Natsecjeff), в направлении объекта были выпущены три ракеты. Тем не менее, жертв удалось избежать.

Напомним, нападения на диппредставительства США и американские военные базы участились после того, как в начале января в результате спецоперации ВВС США был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Это спровоцировало массовые протесты против американского присутствия в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.