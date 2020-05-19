Гудков признался, что водил Игоря Николаева в «самую ужасную сауну Москвы»

Москва, 19 мая. Юморист и телеведущий Александр Гудков поделился подробностями начала сотрудничества с певцом Игорем Николаевым. Он привел артиста в злачное место с сомнительной репутацией.

Комик рассказал, как проходили съемки юмористического видео «Розово-малиновое вино», пародирующего хит Элджея и Feduk «Розовое вино». В съемках ролика приняли участие Юрий Дудь, Александр Гудков, Игорь Николаев и другие российские знаменитости. Клип показали в эфире шоу «Вечерний Ургант».

«Это была самая ужасная сауна Москвы, и мне до сих пор стыдно, что мы привели туда народного артиста Игоря Николаева. У него гримерка была в номере с кроватью, где обычно проводят интимные встречи», — отметил Гудков.

Затащив заслуженного артиста в, мягко говоря, не самое лучшее заведение, съемочная группа столкнулась со следующей сложностью. Николаеву предстояло надеть белые линзы, чтобы выглядеть как Элджей. Помочь певцу вызвался сам Гудков.

«И вот сидим мы на этой кровати в одних халатах, и я 40 минут линзы Николаеву надеваю. Это было ужасно. Ему было так больно, что он даже всплакнул в конце», — вспомнил телеведущий.

Интересно, что, все-таки надев линзы, Николаев абсолютно ничего не видел и съемки проводил на ощупь. После пережитых страданий исполнитель заставил Гудкова выпить с ним виски.