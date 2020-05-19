Москалькова обратится к властям США за защитой прав заключенного россиянина Никитина

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что обратится к властям США и в международные организации с требованием защитить права россиянина Олега Никитина, который уже более восьми месяцев находится в американской тюрьме за нарушение экспортного законодательства. Как стало известно Федеральному агентству новостей, накануне у нее состоялся долгий разговор с супругой Никитина Натальей, которая подробно рассказала обстоятельства заключения мужа.

«Я тронута и бесконечно удивлена человечностью и добрым отношением, — поделилась с ФАН Наталья Никитина. — В сегодняшнем плотном графике Татьяна Николаевна уделила мне столько времени, сколько было нужно для подробного разговора, сразу предупредила, что у меня лимита нет. Она очень грамотно объяснила, что будет делать аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, а также так вдохновила моего старшего сына напутствием и мудрыми словами, что он даже перестал расстраиваться, что из-за коронавируса отменяют выпускной и «Алые паруса». Для него, золотого медалиста, это было очень важно. Зато, говорит, Татьяна Николаевна поможет нам вернуть папу домой. Честно сказать, это был первый светлый день за это время».

По словам Натальи Никитиной, разговор с российским омбудсменом пришелся как раз вовремя, после жесткого отказа прокуроров в переводе Олега Никитина под домашний арест в условиях пандемии коронавируса.

Олег Никитин сейчас единственный русский в следственном изоляторе федеральной тюрьмы округа Либерти штата Джорджия, куда свозят больных коронавирусом заключенных из нью-йоркских тюрем. Что еще сложнее — один из немногих белых, из-за чего подвергается расовому преследованию. Ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере миллиона долларов за нарушение экспортного законодательства. Рядом с ним сидят «тяжелые» преступники, которым за изнасилования, убийства, домашнее насилие вменяются сроки от 25 лет и выше.

За время заключения Олег Никитин потерял 30 килограмм — с 82 похудел до 53, он крайне истощен, а в тюрьме ему перестали давать лекарства от хронических заболеваний. Содержат заключенного в буквально пыточных условиях: температура в камере всего 10 градусов, и только после вмешательства МИД РФ удалось добиться его перевода в камеру без крыс.

«Нет слов, чтобы выразить мое потрясение и возмущение той информацией, которую сообщила мне его супруга Наталия в ходе личного приема, — написала Татьяна Москалькова в социальной сети аппарата уполномоченного. — Олегу Никитину предъявили абсурдные обвинения в шпионаже, работе на российское правительство, попытке обойти американские санкции, хотя он не находится в санкционном списке. Полгода к Олегу Никитину не допускали консульских работников, а нанятые за огромную сумму денег адвокаты пропали вместе с деньгами, которые семья с трудом собрала, продав все».

Напомним, ранее ФАН подробно рассказывал историю Олега Никитина. Россиянина арестовали во время рабочей командировки в Штаты: он приехал обсуждать поставки оборудования для промышленности. Ранее Никитин более 23 лет успешно возглавлял компанию KS Engineering, специализирующуюся на реконструкции и строительстве сахарных заводов, занимался также благотворительностью и меценатством. После восьмимесячного отсутствия руководителя сейчас компания находится на грани банкротства.

17 сентября 2019 года Олега Никитина задержали с предварительным обвинением «нарушение экспортного законодательства», но ни консульство РФ, ни наше посольство в известность не поставили. Минюст официально сообщил о задержании и раскрыл свое видение фактуры дела только в декабре, спустя три месяца.

Татьяна Москалькова заверила, что обратится за защитой прав Олега Никитина в структуры власти США, в ООН, а также призвала российских и зарубежных коллег привлечь внимание к этому случаю «бесчеловечного отношения к российскому гражданину, нарушениям норм международного права, принципов гуманизма и справедливости».