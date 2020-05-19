Поклонская после интервью с Гордоном назвала его агентом СБУ и пригласила в Крым

Москва, 19 мая. Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская после интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону назвала его спецагентом СБУ, хотя прежде, по ее словам, считала серьезным журналистом.

Общение между Поклонской и Гордоном проходило в онлайн-формате. Журналист в это время находился в Киеве, а российский парламентарий — в Симферополе. Гордон назвал это интервью «документацией российской агрессии» и его вкладом в будущий судебный процесс в Гааге.

По словам Гордона, Поклонская является «символом предательства», так как она гражданка Украины и до того, как Крым в 2014 году воссоединился РФ, работала в Генпрокуратуре Украины.

Поклонская в ответ назвала реакция Гордона на интервью «удивительно смешной».

«Я думала, он серьезный журналист… Но, оказывается, он всего лишь «спецагент» СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине… » — написала она в своем Telegram-канале.

Отдельное внимание Поклонская обратила на обещания Гордона использовать материалы интервью в суде, с иронией попросив его не торопиться.

«По поводу флешки для Гааги… Не торопитесь — я еще не все рассказала», — добавила парламентарий.

Помимо этого, Поклонская посоветовала Гордону посетить Крым, так как там «спокойнее».

Выбор интервьюера она объяснила тем, что ранее Гордон в публичном диалоге с Александром Невзоровым отозвался о ней нелицеприятно. Поэтому ей показалось логичным предложить украинскому журналисту высказать свое мнение лично. Тогда Гордон выдвинул идею с интервью.

Сам Гордон после этого опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить его за это интервью позором, но они просто не понимают, что беседа была «сделана в содружестве с украинскими спецслужбами».

Отметим, что сотрудники Службы безопасности Украины намерены проверить беседу Гордона с Поклонской. Правда, не совсем понятно, почему, если оно, как заявляет журналист, было сделано в «содружестве» с СБУ.