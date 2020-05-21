Как пережить коронавирус: личный опыт

По данным Союза журналистов России, более 200 представителей СМИ инфицированы новой коронавирусной инфекцией, пять погибли.

Большинство российских массмедиа перешли на удаленный формат работы в разгар эпидемии, в том числе Федеральное агентство новостей. У одного из наших коллег коронавирус был подтвержден. Сегодня специальный корреспондент ФАН рассказывает о собственном опыте и возможных симптомах болезни, к которым стоит отнестись внимательно.

С самого начала эпидемии мы не только транслировали рекомендации врачей в новостях, но и сами строго им следовали: маски в общественных местах, перчатки, дезинфекция всей техники и, по возможности, социальное дистанцирование — последнее в нашей работе дается тяжелее всего. Несмотря на все меры предосторожности, я все же заболела — в самом начале эпидемии, когда врачам еще не было предписано делать тест на коронавирус каждому заболевшему ОРВИ, а достойными внимания симптомами считались только явные проявления болезни.

Минздрав РФ называет высокую температуру, затрудненное дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, боль в мышцах и груди, головную боль, слабость, рвоту и диарею — в редких случаях.

Разумеется, точным подтверждением может считаться только тест на антитела к «короне», но вот сейчас я наблюдаю ровно такое же течение болезни, как у меня, у близкого человека, а также моих друзей. Разница лишь в том, что у них подтвержденный диагноз коронавируса, поэтому почти не сомневаюсь в том, что переболела им и сама.

За эти дни мы все стали профессиональными ипохондриками: прислушивались к каждому чиху — своему и чужому, следили за температурой и ощущениями в горле и груди, изучали симптоматику вируса. Когда на следующий день у меня поднялась температура до 38,5, я прямо с работы уехала делать тест в частной лаборатории, и с этого же дня перешла на удаленный режим и добровольную самоизоляцию.

Накануне я работала весь день на открытом воздухе, в метель и сильный ветер, так что решила не нагнетать и не исключать обычную простуду из-за переохлаждения. Температура упала в этот же день, поэтому врача из поликлиники было уже не вызвать, а выходить на улицу до получения результатов теста означало испортить чистоту исследования. Такая логика оставила меня дома наедине с новыми симптомами.

Почти сразу же и «на ровном месте» разладилось пищеварение, но в то время еще не была распространена информация от ученых о том, что практически в половине случаев (по данным других исследователей — в одной трети случаев) коронавирус дает схожую симптоматику с ротавирусом и гастроэнтеритом. Вирус поражает микроворсинки в слизистой кишечника, и те хуже всасывают жидкость и питательные вещества, привычные физиологические процессы нарушаются.

Дальше становилось интереснее: на третий день полностью пропали обоняние и вкус. Есть люди, у которых эти чувства пропадают при каждой сильной простуде, и для них пожить пару дней без запаха — дело привычное. Со мной такое случилось первый раз в жизни, поэтому половину ночи я провела в перенюхивании всех предметов с сильными запахами, вторую половину — промывании носа, закапывании, дыхательных упражнениях и других манипуляциях, которые никак не помогли.

На следующее утро пришел отрицательный тест на COVID-19, я посчитала себя безопасной для окружающих и отправилась в поликлинику расспросить врачей о таком букете странных и нехарактерных симптомов. После рентгена носовых пазух (а заодно легких для исключения пневмонии), врачи развели руками. Ни одного признака ОРВИ, нормальная температура, но полное исчезновение обоняния и вкуса вместе со странным расстройством: все это больше подходило под клинические проявления ротавируса или… невротического синдрома.

Теперь я знаю, что бывает и так: у пятерых людей из моего близкого окружения с подтвержденным коронавирусом на третий-четвертый день пропали обоняние и вкус. К ним они вернулись через пару дней, у меня же способность чувствовать запахи возвращалась в течение 7-9 дней.

Еще одно испытание коронавируса — и это подтвердили месяц спустя мои близкие — страшная слабость, которая держится несколько дней. Температура в эти дни упала до 36.0 и даже чуть ниже, тонуса мышц еле хватало на то, чтобы сидеть за столом, а чтение даже самых простых текстов давалось с трудом. Рассеянность внимания, невозможность сконцентрироваться, слабость в мышцах — судя по тем, кто сейчас болеет коронавирусом рядом со мной, этот симптом приходит последним, когда организм практически расправился с вирусом и начинает выздоравливать.

На этом же этапе обнаружилось, что вирус — сладкоежка. Несколько дней подряд хотелось сладкого, причем сразу в масштабах целого шоколадного торта, не меньше. Я бы не придала этому значения, но сейчас сама по заказу моих больных коронавирусом работаю курьером и развожу им на разные адреса конфеты и тортики. Возможно, в этот период резко падает уровень глюкозы, или же организму необходим быстрый углевод для энергии, потому что он не справляется с продуктами распада белков и жиров: в любом случае, если с вами случится подобное, не корите себя за сладкое.

Напомню, что в процессе сражения с болезнью мы не лечимся от самого вируса, а поддерживаем и лечим системы организма, пораженные им. Людям с выявленной пневмонией назначают антибиотики, причем все мои друзья в разных поликлиниках получили разные антибиотики с разными сроками применения. Пациенты с пораженным кишечником наводят порядок в ЖКТ, а люди с насморком и больным горлом лечатся каплями, мазями и полосканиями.

Мне и моим близким удалось переболеть в домашних условиях, причин для госпитализации не было. При другом течении болезни ими могут стать резкое повышение температуры до 38.5 и выше, затрудненное дыхание и сдавливание грудной клетки, а также резкое обострение хронических болезней и ухудшение состояния в целом. Процент заболевших коронавирусом без симптомов инфекции в России составляет 41-46%, в мире около 50%.

Сейчас тест на коронавирус в Москве делают всем людям с признаками ОРВИ. В этом случае подписывается документ о согласии на строгий карантин сроком на 14 дней. Один отрицательный тест не считается достаточным для уверенности в отсутствии заболевания — есть примеры, когда из пяти тестов положительный результат показывал лишь один.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано более 290 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели более 70 тысяч человек.

Будьте внимательны к своему здоровью, берегите себя и, если уж всем нам суждено переболеть, как прогнозируют вирусологи, пусть коронавирус пройдет в легкой форме или вовсе без симптомов.