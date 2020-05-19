Депутаты в России предложили разрешить врачам оказывать первую помощь вне работы

Москва, 19 мая. Поправки, разрешающие врачам оказывать первую помощь вне работы, отправили депутаты на отзыв в правительство.

Ранее средства массовой информации писали, что бывший министр здравоохранения, ныне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова несколько раз спасала жизни не в статусе врача, будучи чиновником. К примеру, в марте 2019 года она оказала первую медицинскую помощь пассажирке эконом-класса самолета, который летел из Москвы в Ташкент. Скворцова дала ей лекарства из личной аптечки, но при этом, согласно российскому законодательству, совершила правонарушение.

Как пишет «Парламентская газета», на данный момент в России любое применение медикаментов разрешается только при оказании медицинской помощи, но никак не при первой. Как считают специалисты, нужно разделить понятие первой помощи на простую и расширенную, с применением медикаментов и специальных средств. При этом они предлагают научить оказывать ее до приезда скорой представителей некоторых профессий, например, охранников, бортпроводников, полицейских.

Такого мнения придерживается автор инициативы — депутат Госдумы, заслуженный врач России Николай Герасименко.