Минобороны РФ развернуло госпиталь для борьбы с COVID-19 в Красноярском крае

Красноярск, 19 мая. Минобороны РФ развернуло военный госпиталь для борьбы с коронавирусной инфекцией в Енисейском районе Красноярского края. Об этом рассказал заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению Алексей Лемякин.

В сообщении отмечается, что мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек. В медучреждение есть отделения анестезиологии и реанимации, инфекционная секция, а также собственная лаборатория. Также в оснащении имеются четыре аппарата искусственной вентиляции легких, рентген аппарат и УЗИ.

Госпиталь и все необходимое оборудование были доставлены на место по железной дороге. В район прибыли более 400 военных, среди которых 77 врачей и младших медицинских работников. Кроме того, там же расположен обсерватор на одну тысячу мест, передает телеканал «360».

Напомним, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился сформировать специальный отряд для борьбы с распространением COVID-19 на территории Красноярского края.