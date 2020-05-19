Александр Коц: Гордон повторил «подвиг» Бабченко, признавшись в работе на СБУ

Специальный корреспондент КП Александр Коц уверен, что «подвиг» Гордона в очередной раз продемонстрировал отсутствие нормальной журналистики на Украине.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении к украинцам на своем YouTube-канале сообщил, что интервью с депутатом Государственной думы РФ Натальей Поклонской и экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) были записаны в сотрудничестве с СБУ.

«Для понимающих и умных говорю официально. Интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Флешки с материалами интервью находятся в Гааге и станут свидетельскими показаниями на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе», — сказал Гордон.

Сразу после этого Наталья Поклонская сообщила, что считала Гордона серьезным журналистом, а он оказался всего лишь «спецагентом» СБУ.

«​​Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьезный журналист... Но, оказывается, он всего лишь «спецагент» СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине... По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь — я еще не все рассказала», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

На спецоперацию Гордона и СБУ обратил внимание и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что вряд ли украинского журналиста испугали бы собравшиеся под окнами его офиса небольшие группы националистов, недовольных его интервью с Поклонской и Гиркиным.

«Откровенно скажем, эта толпа радикалов была не настолько внушительной, чтобы можно было испугаться и переобуться в воздухе. Я думаю, что Гордон сказал чистую правду, повторив «подвиг» Аркаши Бабченко, поставив жирный крест на журналистской карьере. Бабченко тоже устраивал «залипуху» с СБУ. И с Гордоном то же самое — я не знаю, что должно быть в голове у журналиста, чтобы он при добром уме и здравой памяти признался, что эти интервью были операцией, организованной Службой безопасности Украины. А ведь Гордон еще потом хвастался что его поблагодарил заместитель генерального прокурора за «добытые в бою» показания. Ну тут просто очередная иллюстрация того, что нормальной журналистики на Украине просто нет», — сказал Коц.

По словам собеседника ФАН, жителям Украины не привыкать к подобным ситуациям, так как в стране «много персонажей, на которых клейма ставить негде, но они по-прежнему продолжают работу на центральных телеканалах».

«Они (украинские журналисты — Прим. ФАН) выпускают откровенную джинсу, работают на деньги олигархов. Можно вспомнить Янину Соколовскую как пример всего самого мерзкого и грязного, что может быть в журналистике. Тем не менее они продолжают работать, зарабатывать большие деньги, но, безусловно, отношение к ним в профессиональном сообществе очень брезгливое», — заключил Александр Коц.

Напомним, в конце мая 2018 года МВД Украины сообщило об убийстве в Киеве гражданина России, ведущего одного из телеканалов Аркадия Бабченко. Однако позже стало известно, что его «смерть» была инсценировкой СБУ. Объявление о его убийстве назвали спецоперацией.