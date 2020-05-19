Швыткин объяснил новые притязания Японии на Курилы результатом работы Госдепа



Позиция Российской Федерации относительно Курильских островов остается прежней: ни пяди земли не будет отдано ни японскому, ни какому бы то ни было другому государству. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Так собеседник ФАН прокомментировал демонстрацию главой МИД Японии Тосимицу Мотэги ежегодного доклада о взаимоотношениях с другими странами — так называемую «Синюю книгу по дипломатии». В нее вернули исчезнувшую в прошлом году формулировку «четыре северных острова принадлежат Японии». Тем самым дипломаты страны Восходящего солнца вновь продемонстрировали территориальные претензии к РФ.

«К великому сожалению, вместо того, чтобы просто заключить мирный договор с Россией безо всяких того условий, японцы вновь демонстрируют агрессивность, предъявляя нам свои территориальные притязания, — убежден Швыткин. — При этом мы понимаем, что как никогда возросла актуальность обеспечения безопасности на планете в силу того, что США не хотят пролонгировать договор о РМСД».

Японии неразумно создавать очаг напряженности непосредственно у своих границ, делает вывод депутат. Россия же, по его словам, остается на прежней своей позиции и не допустит посягательств на свои территории.

«Недружелюбные шаги японцев заставляют российское общество сплотиться еще сильнее в плане отстаивания национального суверенитета на эти острова», — считает парламентарий.

Собеседник ФАН не исключил возможность того, что вернуть провокационные строки в «Синюю книгу по дипломатии» Тосимицу Мотэги надоумил Госдепартамент США, который планомерно окружает РФ недружественными странами.

«Они принуждают правительства этих государств проводить русофобскую политику, в частности путем разрешения американцам размещать на своей территории их ядерные силы, — считает Швыткин. — Так, например, уже ведутся разговоры о размещении ракет в Польше».

Тем временем, добавил депутат, острова Курильской гряды надежно защищены от чьего-либо посягательства: находящийся на Дальнем Востоке воинский контингент позволяет с юмором относиться к «поправкам», которые японцы делают в своих дипломатических документах.