Минздрав: проблем с оснащением коек для пациентов с коронавирусом в регионах нет

Москва, 19 мая. В регионах нет проблем с оснащением медучреждений для пациентов с COVID-19. При этом есть вопросы по организации и подходам к лечению. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проблем по регионам на сегодняшний день нет — по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера — по подходам к лечению, но проблем в оснащении мы не видим», — сообщил Гриднев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в Дагестане для пациентов, которым требуется инвазивная и неинвазивная вентиляция легких, свободны больше 50% коек. При этом большинство коек оснащены кислородом.

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в стране почти 160 тысяч больничных коек перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать план по преодолению ситуации с коронавирусом в Дагестане. Он поручил Минздраву РФ совместно с другими федеральными ведомствами и властями субъектов оказать помощь системе здравоохранения Дагестана для борьбы с коронавирусом. В регион будут поставлены тест-системы, лекарства, оборудование, кадры.

По состоянию на 19 мая в России выявлено 299 941 случаев заражения коронавирусом, в том числе 9263 случая за минувшие сутки. За сутки было также зарегистрировано 115 летальных исходов. 5921 пациент полностью поправился. За весь период пандемии выздоровели более 70000 человек, скончались 2837.