Смены в детских летних лагерях в России могут сократить из-за коронавируса

Москва, 19 мая. Летние смены в детских лагерях в этом году могут сократиться с 21 до 14 дней. Об этом сообщила сегодня замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.

Несмотря на пандемию коронавируса, в ведомстве не исключают, что кампания по отдыху детей в лагерях может стартовать с 1 июля.

«Мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде — не 21 день, а, допустим, 14», — уточнила Голубева на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Напомним, вопрос о проведении летней оздоровительной кампании ранее поднимался в отдельных регионах РФ. Так, в конце апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в детские лагеря в 47-м регионе все-таки начнут работать. По его словам, чтобы не срывать отдых детей, нужно будет разработать комплекс превентивных мер, «чтобы не допустить занос коронавирусной инфекции в детские оздоровительные лагеря и площадки при школах». Он также поручил обеспечить быстрое прохождение тестирования на коронавирус для детей. Отдых группами менее 100 человек планируется организовать в пяти лагерях. Кроме того, в июне власти Ленобласти рассматривают возможность организованного отдыха для детей врачей.

Накануне этот вопрос обсуждался и в Карелии. В Минобразования республики сообщили, что при благоприятной эпидемиологической обстановке детская оздоровительная кампания начнется как минимум после 1 июля. Всех сотрудников лагерей и детей обязательно будут тестировать на коронавирус. В общем в Карелии летний отдых детей будет организован в 121 лагере.