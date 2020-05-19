В Киеве рассказали, как запрет российских соцсетей обогатил Украину

Киев, 19 мая. Запрет российских социальных сетей якобы полезен для Украины, поскольку рекламные бюджеты, которые раньше шли туда, теперь идут украинским агентствам. Такое мнение высказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он выступил за то, чтобы «забанить социальные сети».

«У меня вот сын, 14 лет, «ВКонтакте», и мало того, что это немодерируемая социальная сеть, там распространяется много всего, что не проходит родительского контроля, и там действительно, по крайней мере, с 2014 по 2016 год была пропаганда», — объяснил он.

В эфире телеканала ZIK Арахамия добавил, что его сын пользуется приложением и слушает музыку, потому что приложение условно-бесплатное. По мнению украинского политика, когда внедрялись санкции с запретом российских социальных сетей, он думал, что это никак не отразится на статистике использования сервисов РФ.

«Действительно, произошла очень сильно миграция в другие социальные сети. И что самое главное, и что полезно для Украины, все рекламные бюджеты, которые раньше были в «Яндексе» и в Mail.ru, переехали в украинские агентства в Facebook, Instagram и так далее. Бюджет Украины обогатился, и меньше пропаганды», — сказал Арахамия.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко указом от 16 мая 2017 года запретил украинцам пользоваться российскими соцсетями, поисковиками и почтовыми сервисами.

В черный список тогда попали 468 российских и украинских компаний, в частности, санкции были введены против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов.

Также под запретом оказались на Украине «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», «1С», ABBY. Не обошел Порошенко вниманием и российские СМИ — в список попали РБК, НТВ, Первый канал, Общественное телевидение России, «Россия 24», «ТВ Центр», ВГТРК, «Звезда», ТНТ, «Москва 24», РЕН ТВ, информагентство «Россия сегодня» и портал Life.