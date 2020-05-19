Бородина высмеяла верящую в теорию заговора Боню «за откровенные сектантские приемчики»

Москва, 19 мая. Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина возмутилась словами блогеров, которые начали активно раздавать советы о лечении заболеваний, не имея при этом никакого медицинского образования.

Бородина заметила, что подобные советы дают псевдоспециалисты и настоящие шарлатаны. Новый пост телеведущая опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Слушайте, моему возмущению просто нет предела! Откуда вылезли все эти всезнайки во время пандемии!» — возмущенно написала Ксения Бородина.

Она привела в пример одного из блогеров, который утверждал, что якобы «может вылечить рак сыроедением». По словам Бородиной, из-за подобных постов многие «бросают химиотерапию и начинают голодать по указке этих «блоггеров».

«И главное, с таким умным видом они все это нам рассказывают! Откровенные сектантские приемчики! То говорят, что дистанционное обучение призвано сделать всех детей идиотами, то размышляют про вышки и чипирование!» — добавила с негодованием Бородина.

Многие поклонники телеведущей вспомнили слова Виктории Бони, которая утверждала, что симптомы коронавирусной инфекции якобы являются последствием излучения 5G-вышек. С точки зрения блогера, существует теория заговора, необходимая для того, чтобы чипировать людей во всем мире.

«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе — сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!» — высмеяла Бородина Боню.

Фанаты поддержали телеведущую и добавили, что сейчас в соцсетях развелось очень много «специалистов», которые раздают советы налево и направо, основываясь на вырванных из книг и статей в Интернете фразах.

«Согласна с Вами! Некоторых даже смешно читать», — написала anutaapavlova. «Очень важно, чтобы все, что выкладывают в соцсети фильтровалось, так много отчаянных и доверчивых людей», — добавила liliia6066.

Напомним, Виктория Боня рассказала, что ее выгнали из магазина в Монако. Она поделилась, что отправилась в один из торговых центров за косметикой, но оттуда ее попросили покинуть магазин из-за отсутствия медицинской маски.