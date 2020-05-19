Портрет героя Великой Отечественной войны повесили в Уфе прямо над мусоркой

Уфа, 19 мая. Громкий скандал вокруг портрета героя Великой Отечественной войны разгорелся в Уфе. Плакат повесили над мусоркой и сняли только после того, как местные жители выразили свое возмущение происходящим.

Инцидент произошел на улице Мустая Карима. Фото ветерана Шайхутдинова Гимая Фасхутдиновича является частью проекта «Герои Башкортостана». При этом прямо под стендом с портретом стоят мусорные контейнеры, пишет Lenta.ru. В администрации Уфы при этом не смогли объяснить, кто отвечал за размещение фотографии героя Великой Отечественной войны прямо над мусорными баками.

Ранее кощунственный случай произошел в Челябинске, где неизвестный пользователь прислал SMM-специалистам проекта «Имена героев» снимок Гитлера без усов. При этом отправитель утверждал, что это якобы его дед, который воевал под Курском и под Москвой, а в 1945 умер в Висло-Одерской операции.

В конце апреля жителей Нижнего Новгорода возмутили баннеры, которые установили в городе к 9 Мая. На плакатах были изображены герои Гражданской, а не Великой Отечественной войны. После этого в пабликах в соцсетях пользователи поразились, как можно было «перепутать героев». Плакат, по их мнению, выглядит дико и невежественно.