Мисмари заявил, что вывод сил ЛНА с базы Аль-Ватыя был спланированным тактическим ходом

Тобрук, 19 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари прокомментировал ситуацию, складывающуюся вокруг базы Аль-Ватыя и ее окрестностей. Видео пресс-конференции было опубликовано на официальной странице ЛНА в Facebook.

По словам Мисмари, проанализировав имеющуюся информацию по оперативной обстановке и ходе операций на базе Аль-Ватыя, а также сведения, представленные командующим Западным военным округом, Верховный главнокомандующий издал приказ о выводе оттуда военного контингента.

«Вывод сил не начался именно в этот момент — он начался уже несколько месяцев назад. Мы вывели важные элементы с базы: где-то три-четыре месяца назад мы полностью вывели оттуда истребители, вывезли боеприпасы для этих истребителей, вывели части МТО, систему управления базой и тяжелую технику. Прошлой ночью, 18 мая, мы получили приказ о выводе личного состава и под прикрытием наших ВВС вывели людей с базы в другую точку сбора. Вся техника, боеприпасы и орудия, пригодные для использования, были вывезены в другое место», — утверждает Ахмад Мисмари.

Незадолго до пресс-конференции официальный представитель армии Халифы Хафтара получил данные о воздушных атаках по базе Аль-Ватыя и ее окрестностям. Генерал-майор заверил, что они были успешными и продуктивными, а ВВС будут продолжать наносить удары по группировкам, которые будут пытаться приблизиться к базе.

«Все эти месяцы мы воюем с турками, с их военными кораблями и БПЛА, а также с Катаром, который это финансирует. Война не закончилась — война продолжается, и будет идти до тех пор, пока не освободим территории страны от всех такфиристских группировок», — заявил Мисмари.

Верховное командование ЛНА приняло решение о перемещении некоторых направлений боевых действий в Триполи на новые позиции. По словам официального спикера ЛНА, фельдмаршал Хафтар подтвердил, что это делается для того, чтобы обезопасить некоторые переполненные жителями районы на период праздника.