Главы МИД России и Туниса обсудили ситуацию в Ливии на фоне провокаций боевиков ПНС

Тунис, 19 мая. Министр иностранных дел Туниса Нураддин Рай в ходе телефонной беседы с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым обсудил ряд важнейших политических и экономических вопросов. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств двух государств рассмотрели последние события, произошедшие в Ливии, и палестинский кризис. Об этом сообщил телеканал 218 TV.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры затронули различные сферы сотрудничества между двумя странами, а также пути дальнейшего развития взаимодействия по ряду направлений, в том числе и в плане расширения политического диалога. Министры договорились о координации усилий для решения совместных задач.

Напомним, часть ливийской территории была оккупирована боевиками незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС), поддерживаемого турецкими властями. Из-за вмешательства Турции во внутренние дела североафриканской страны подрываются мирные инициативы по политическому урегулированию внутриливийского кризиса, принятые международным сообществом по итогам берлинской конференции в январе этого года.

Также Анкара по-прежнему продолжает нарушать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН), поставляя в обход запрета международной организации вооружения, боеприпасы и боевую технику для террористических группировок в Триполи. Помимо этого, Турция пополняет ряды бандформирований триполитанского режима Файеза Сарраджа за счет сирийских террористов-наемников, завербованных в Идлибе.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о захвате боевиками ПНС Ливии военной базы Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Ватыя, несмотря на режим прекращения боевых действий, введенного командованием армии фельдмаршала Халифы Хафтара на период священного для мусульман месяца Рамадан. В свою очередь ПНС ранее проигнорировало призыв глав дипломатии Евросоюза и Палаты представителей Ливии о введении гуманитарного перемирия на время мусульманского праздника.