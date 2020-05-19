В секретариате Голиковой заявили, коронавирус показал слабые точки инфекционной службы

Москва, 19 мая. Ситуация с коронавирусом показала слабые точки инфекционной службы, сейчас прорабатывается вопрос о работе над ними. Об этом сообщила глава секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елена Рожкова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В части развития инфраструктуры инфекционных больных текущая ситуация показала нам определенные слабые точки. В дальнейшем все это будет модернизироваться», — сказала Рожкова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Напомним, Татьяна Голикова планирует выступить на пленарном заседании Совета Федерации 20 мая. Ее доклад будет посвящен ситуации с коронавирусом в стране, а также мерам по противодействию его распространению в России, следует из проекта повестки заседания.

«Совет палаты на 482-м заседании предлагает заслушать доклад заместителя председателя правительства Татьяны Алексеевны Голиковой о ситуации с коронавирусной инфекцией. Многие предлагали заслушать этот вопрос. Такое предложение внес комитет по социальной политике», — сказала ранее спикер палаты регионов Валентина Матвиенко.

Первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. В России, по последним данным, насчитывается 299 941 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исхода, выздоровели 76130 человек.