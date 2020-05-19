В России приостановлена вакцинация из-за коронавируса

Москва, 19 мая. Вакцинация в рамках национального календаря будет приостановлена в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Минздрав РФ.

По словам замглавы министерства Олега Гриднева, решение связано с высокой нагрузкой на иммунитет во время эпидемии пневмонии COVID-19.

«На этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определенным воздействием на иммунную систему человека. Реакция в этот период именно вируса COVID-19 на организм весьма проблематична», — заявил он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Он также добавил, что на сегодняшний день вирусы выходят на первое место по угрозам на здоровье человека. Ключевым аспектом профилактики коронавируса нового типа станет вакцина, разработку которой ведут российские ученые.

«Уже по всей видимости, при подготовке этой вакцины, появлении, мы уже будем определяться по календарю прививок», — сказал Гриднев.

Ранее телеканал «360» передавал, что вначале вакцину от COVID-19 ее разработчики испытают на себе. Далее будут привиты люди из группы риска, в первую очередь врачи, работающие с коронавирусными больными.