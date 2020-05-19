Экономист объяснил, к каким последствиям приведет раздача денег населению

Россия должна всегда иметь «заначку», чтобы быть готовой к низким ценам на нефть. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, объясняя, почему средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не могут быть розданы всему населению.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова главы Минтруда РФ Антона Котякова о том, что ведомство не планировало раздавать средства ФНБ россиянам. Об этом он рассказал в эфире передачи «Познер» на Первом канале.

«Взять и раздать все, что было сформировано в министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач», — сказал министр.

При этом Котяков уточнил, что был вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, которые находятся в наиболее трудном положении. Он добавил, что около 80% бедных в стране представляют собой семьи с детьми.

Экономист Александр Разуваев объяснил, что российский рубль — это не резервная валюта, как, к примеру, американский доллар. По его словам, если начать ее «бездумно закачивать в экономику», то можно получить высокую инфляцию.

«Доллар — резервная валюта, и он обслуживает мировую торговлю. Соответственно, если доллары печатаются, то могут подорожать нефть или акции, но на потребительском рынке это не сказывается. У нас, к сожалению, валюта не резервная. Деньги, которые попадают в экономику, идут на потребительский рынок», — заявил Разуваев в комментарии ФАН.

При этом эксперт обратил внимание, что сам ФНБ не такой большой.

«У государства всегда должна быть заначка. Нефть стоит все равно ниже, чем цена отсечки для бюджета — 42,4 доллара за баррель. Сколько мы будем жить при низких ценах на нефть — неизвестно. Вроде карантин снимается, и экономика восстанавливается, но мало ли что будет потом», — сказал он.

Кроме того, Разуваев убежден, что в России очень много богатых людей, которые не нуждаются в какой-либо материальной помощи от государства.

«Они не претендуют на эти деньги, потому что для них это копеечка. Что будет она у них, что не будет — им все равно. А государству деньги в казне пригодятся», — отметил он.

К тому же деньги в ФНБ — это нефтегазовые доходы, которые были изъяты у нефтяных компаний в рамках жесткого налогового режима, говорит экономист.

«Если деньги раздают для поддержания стабильности государства, помогая бедным, то это правильно. Если это просто раздача, то на каком основании это делают? У нас очень много мелких частных акционеров, таких компаний, как «Татнефть» и «Сургутнефтегаз». Почему за их счет нужно раздавать деньги всем? Также [Владимир] Путин говорил, что помощь населению будет только адресной», — добавил собеседник ФАН.

Ранее эксперты Deutsche Bank заявили, что ликвидных ресурсов российского ФНБ может хватить на два года, если стоимость нефти марки Urals будет составлять 15 долларов за баррель. При этом если цена за бочку Urals составит 30 долларов, то средств ФНБ хватит примерно на шесть лет. В настоящее резерв ФНБ составляет порядка 120 млрд долларов, а его ликвидная часть фонда по текущему курсу около 9 трлн рублей.