Более девяти тысяч случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Москва, 19 мая. Свыше девяти тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

По данным штаба, за прошедшие сутки в регионах России выявлено 9263 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 299 941 случаев пневмонии нового типа, более 149 тысяч из них зафиксированы в Москве. Выздороветь от ранее неизвестного заболевания смогли 76 130 пациентов, 2837 скончались.

Пандемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР, вспышки заболевания наблюдаются в большинстве стран мира. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация отмечена в США.