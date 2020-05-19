Найден ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат

Пекин, 19 мая. Применение интерферона заметно ускоряет выздоровление больных коронавирусом, говорится в исследовании международной группы ученых.

Отмечается, что врачи использовали интерферон-α2b или арбидол для лечения 77 взрослых пациентов, которые поступили в одну из клиник китайского города Ухань в период с 16 января по 20 февраля. По данным издания Frontiers in Immunology, пациентам давали либо пять миллиграммов интерферона-α2b в сутки, либо 200 миллиграммов арбидола три раза в день. Кроме того, часть больных принимала комбинацию из интерферона-α2b и арбидола.

Наблюдение за пациентами с коронавирусом помогло понять, что лечение с интерфероном-α2b, применяемое с арбидолом или без, ускоряло выздоровление инфицированных примерно на семь дней.

Как утверждают эксперты, использование этого вещества в лечении значительно снижает количество обнаруживаемых в верхних дыхательных путях частиц SARS-CoV-2. Кроме того, средство показало стабильную эффективность для всех пациентов вне зависимости от половой принадлежности, наличия других заболеваний или возраста.

Ранее американская биотехнологическая компания Moderna объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Тестирование препарата на добровольцах началось в прошлом месяце.

Как отмечают представители Moderna, после вакцинирования количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови пациентов, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.

На начальной стадии вакцина показала себя безопасной, осложнений у добровольцев выявлено не было. Как подчеркивают в компании, финализация протокола клинических испытаний начнется уже в июле. После размещения информации об успешных испытаниях стоимость акций Moderna выросла на четверть.