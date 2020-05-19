Известный повар поделился секретом рецепта идеального картофеля фри

Москва, 19 мая. Знаменитый повар из Австралии Роб Никсон поделился своим рецептом приготовления идеального картофеля фри, как в «Макдоналдс». Видео специалист опубликовал на своем YouTube-канале Nicko's Kitchen.

Ключевым моментом является то, что кусочки картофеля необходимо обжаривать дважды в течение четырех минут. Для того, чтобы приготовить блюдо, каковым его подают в «Макдоналдс», понадобятся три картофелины, кукурузный сироп, масло канолы, соль и вода.

Вначале следует нарезать картофель на тонкие дольки и поместить их на десять минут в миску с холодной водой, что позволит удалить лишний крахмал. Затем его нужно переместить в емкость с горячей водой, добавив туда столовую ложку кукурузного сиропа. Пропитаться этой смесью картофель должен еще в течение десяти минут. Сироп способствует появлению у блюда легкой сладости и золотистого цвета.

После этого дольки понадобится промокнуть полотенцем и убрать их на полчаса в холодильник. В это время нужно вскипятить масло канолы. В него помещается охлажденный картофель и обжаривается течение четырех минут два раза.

«Второе обжаривание дарит картофелю фри аутентичный вкус и золотистую корочку», — отметил Никсон.

Готовое блюда для вкуса можно посыпать чайной ложкой соли.