Клинцевич назвал возрождением фашизма заявление о «русских оккупантах» в Германии

Знаком возрождения фашизма в Европе и очередным раундом идеологической войны Запада против России назвал российский сенатор Франц Клинцевич заявление немецкого телеканала, что советские солдаты в ГДР якобы были «оккупантами». Ранее стало известно, что немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный отношениям между Советским Союзом и Германской Демократической Республикой, в котором советский военный контингент был назван «оккупационным».

«Русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих [жителей Восточной Германии] прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также офицерские жены, которые уже с утра все скупали в магазинах. Когда русские, наконец, ушли, так называемая «дружба» была забыта», — цитирует фрагмент сюжета РИА Новости.

Ничего, кроме возмущения, такие заявления не вызывают, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Да, на Западе осталось мало людей, хоть сколько-нибудь компетентных в истории, — посетовал российский политик. — Они просто не помнят, как страны-победительницы после Второй мировой войны решали вопросы, связанные с Германией. Именно на основании тех решений в Европе находились и наши, и американские войска. Цель этого решения была — ни при каких обстоятельствах не допустить реставрации фашизма».

Увы, сегодня ситуация в Европе меняется в этом отношении и отнюдь не в лучшую сторону, и фашизм вновь поднимает голову, отметил Клинцевич.

«Советский Союз после войны поступил с Германией крайне гуманно — именно наша страна выступала за сохранение немецкой государственности, в результате чего появились и ФРГ, и ГДР, — напомнил собеседник ФАН. — А ведь именно Советский Союз свернул голову фашистской гидре, которая пыталась поработить нашу страну. Вспомните, что натворили немцы на территории СССР — сколько тысяч городов и населенных пунктов было разрушено, сколько мирных жителей погибло! Там, на Западе хоть отдают себе в этом отчет, когда говорят, что советские войска были «оккупационными»?»

Коснулся Франц Клинцевич и болезненной для него, как для бывшего военного, темы вывода российского воинского контингента из Европы по решению президента СССР Михаила Горбачева.

«Я никогда не был сторонником вывода из Европы наших войск, хотя сам я служил в ВДВ, которые никогда не стояли за границей, так как считались наступательными, — подчеркнул Клинцевич. — Я был крайне возмущен не только выводом наших войск, но и тем, как это делалось. По вине тогдашнего руководства страны, я имею в виду Горбачева, наши войска были выведены предательски. Даже если их пришлось выводить, за это должна была быть другая цена. Решение о выводе принимали американцы. Но сами американцы выводили из Германии бригаду, и график вывода был растянут на пять лет. А мы за три месяца выводили пять наших армий! Это было безумие и предательство тогдашнего военно-политического руководства страны!»

Клинцевич напомнил, что российские войска выводили буквально в чистое поле, в палатки, и почти ничего из обещанного наши офицеры так и не получили.

«Но самое главное: когда в Германии находились наши войска, у нас с немцами были по-настоящему хорошие добрососедские отношения. Люди забывают, что Советский Союз построил в ГДР десятки аэродромов, мостов, дорог, железнодорожных путей. Во все это были вложены сотни миллиардов советских денег! Так что за вывод наших войск должна была быть совсем другая цена! А предатель-Горбачев все это отдал буквально за понюшку табака! Он, по большому счету, ограбил всю нашу огромную страну! Они всем миром должны были платить нам за ту цену, которую мы заплатили, за 27 миллионов погибших в той страшной войне!»

«Так что сегодня все эти разговоры про «русских оккупантов» я расцениваю как первый признак реставрации фашизма в европейских странах, — продолжил собеседник ФАН. — Немцы, которые понимали, что происходит, никогда не считали нас оккупантами. Нахождение в ГДР наших войск — это была гарантия свободы для немцев. А сегодня прошло уже 30 лет после объединения Германии, но восточные немцы для западных так и остались людьми второго сорта, неполноценными, изгоями. Поэтому сегодня все эти разговоры об «оккупации» — это попытка по-новому реставрировать фашизм».

Но сегодня Россия уже не та, что была в начале 1990-х, и уже никто не сможет нам диктовать свою волю, уверен Клинцевич.

«Нынешнее политической руководство России никому не даст ни малейшей возможности даже теоретически воспользоваться территорией и ресурсами нашей страны, как это пытался делать германский фашизм. А все эти разговоры об «оккупации» исходят от тех, кто недоволен нынешней мощью России — военной, духовной и нравственной. Наши враги в очередной раз пытаются дискредитировать Россию в идеологической войне, которая нам навязана. Но у них ничего не выйдет!» — подчеркнул Франц Клинцевич.

Советский, а затем российский контингент в Восточной Германии появился вследствие реализации странами-победительницами во Второй мировой войне принципов послевоенного устройства Германии. Территория Германии была разделена на четыре оккупационные зоны: советскую, американскую, английскую и французскую. В советской зоне была размещена Группа советских войск в Германии, которая осталась там на постоянной основе после образования ГДР в 1948 году.

В июне 1989 года советские войска в Восточной Германии были переименованы в Западную группу войск (ЗГВ). В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, предусматривающий вывод из Германии всех советских войск. После распада СССР дело довел до конца первый президент России Борис Ельцин. Вывод российских войск был завершен 31 августа 1994 года.