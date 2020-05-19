События в Сирии 18 мая: обмен пленными с боевиками, операция Коалиции в Заевфратье и поиски тела главаря «Имарат Кавказ»*

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 мая в Сирии и подводит итоги за сутки. В публикации использованы материалы Telegram-каналов Вестник Дамаска и WarJournal.

Большой Идлиб

В 22.20 по местному времени с территории Сирии был произведён ракетный обстрел приграничного турецкого населенного пункта Хаджибаша, расположенного к западу от Идлиба. В обстреле обвинили «иранских наемников».

Протурецкий «Национальный фронт освобождения» («Аль-Джабхат аль-Вотания лил-Тахрир») передал сирийской стороне тела мухабаратчика и бойца «Хизбаллы». В ответ Дамаск освободил трёх пленных боевиков из состава группировки. Процесс обмена тел и пленных прошёл в районе Ат-Талихия неподалёку от аэродрома Тафтаназ.

Telegram-канал WarJournal опубликовал официальный запрос российской стороны к турецкой о выдаче тела убитого в Идлибе бандглаваря запрещённой в России организации «Имарат Кавказ»1 Амджада Джагоева.

«Российская Федерация и Турецкая Республика тесно сотрудничают в целях стабилизации ситуации и установления мира в Сирийской Арабской Республике. По имеющейся информации, гражданин Российской Федерации Амджад Джагоев, родившийся в Республике Дагестан в 1986 году, погиб в Идлибской зоне деэскалации. Гражданин проживал в Идлибе и был убит неизвестными неподалеку от своего дома. Мы просим Вас оказать содействие в передаче тела погибшего гражданина РФ российской стороне для последующей отправки тела на родину. Мы заранее благодарим вас и выражаем уверенность в нашей совместной работе по предотвращению эскалации напряженности и установлению мира в Сирийской Арабской Республике»

В соцсети попала фотография разобранной градирни ТЭЦ Зейзун, взорванной боевиками в начале мае — на грузовиках металлические конструкции вывозят в сторону Сармады.

Zeyzoun Thermal Power Plant went in scrap metal. pic.twitter.com/Dej6KkxkbD — ZOKA (@200_zoka) May 18, 2020

Российской стороной зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Дахр эль-Кебир, 1 обстрел населенного пункта Руайха, 1 обстрел населенного пункта Дадих, 1 обстрел населенного пункта Саракиб, 1 обстрел населенного пункта Маарет Мухос в провинции Идлиб, 1 обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Вторую ночь подряд «Сирийские демократические силы» (далее — СДС) совместно с Международной коалицией проводят контртеррористическую операцию в н.п.Аш-Шухейл на восточном берегу Евфрата.

С вертолётов армейской авиации было проведено воздушное десантирование и взят штурмом дом Мухаммада Хусейна аль-Мадада. Вместе с ним задержали Абуди аль-Улья аль-Хусейн ас-Салих аль-Мадад. Братья по 16 лет. На рассвете колонна СДС покинула города.

#ريف_ديرالزور الشرقي

صور الرتل العسكري التابع لي قسد اللذي انسحب من مدينة #الشحيل pic.twitter.com/unwfK0UNqg — محمد الخالد (@MohamedlKhalid) May 19, 2020

В официальном пресс-релизе СДС утверждает, что задержано «несколько боевиков ячейки ИГ1, у которых при себе было оружие и обмундирование».

Кроме того, было ликвидировано «два боевика ИГ»-уроженца деревни Аз-Зар, находившихся в населённом пункте. Ресурс DeirEzZor24 утверждает, что в числе ликвидированных «боевиков ИГ» был 26-летний Мухаммад аль-Халиф аль-Ахмад, учитель английского языка, который не имел отношения к боевикам и их «спящей ячейки».

استشهاد المدني محمد خليف الحمرا برصاص طاله على سطح منزله اثناء مداهمة قوات التحالف وقسد منزل جاره محمد الحسين المداد في بلدة الشحيل ريف ديرالزور وأعتقلت عدة أشخاص من منزل المداد.

محمد مدرس لغة انكليزية سابقا وصاحب محل مواد غذائية في بلدة الزر. pic.twitter.com/GB2mY2tSU6 — اكثم البرجس #FSG (@ab_aktham) May 18, 2020

В племени Шайтат на восточном берегу Евфрата прошли похороны двух соплеменников — один из них служил в Сирийской Арабской Армии, второй — в СДС.

بعد أن قتلهم تنظيم داعش.. القياديان في قسد والنظام، يدفنان في الشعيطات، عبر توابيت لُفَّت بعلم النظام



عهد الصليبي - الشرق نيوز



نقلت قوات الأسد جثمان كلاً من "علي العبود البحر"، القيادي في قوات الأسد وشقيقه القيادي في مليشيا قسد "عامر العبود البحر"، مساء اليوم "الإثنين"، يتبع… pic.twitter.com/WyC9XcGIFp — عهد الصليبي - AHED ⚪ (@Ahed_solipy) May 18, 2020

Несмотря на заявления Сирийской обсерватории по правам человека о том, что из тюрьмы, находящейся по соседству с лагерем Аль-Хол, в воскресенье никто не сбежал, официальный представитель СДС Мерван Камышло утверждает, что из семерых сбежавших боевиков ИГ удалось поймать пока лишь четверых.

Зона контроля правительственных сил

На севере провинции Хасака прошло совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек – Деллик – Тавтар – Дейла – Баркаври – Кутия – Кара Мания – Кунейтра – Шейрек.

Северная Сирия

В Ливии ликвидирован полевой командир сирийской протурецкой группировки «Сукур аш-Шималь» Абу Али Хармус.

#ليبيا

مقتل القائد العسكري بلواء صقور الشمال "ابو علي كفرموس" في ليبيا



حارب المجاهدين وقتل مسلمين ثم ذهب ليكون فطيسة في ليبيا مقابل 2000$ pic.twitter.com/hENlmKBrxa — Mhmd Ah (@MhmdAh11) May 18, 2020

Центральная Сирия

Ресурс DeirEzZor24 утверждает, что в числе убитых днем ранее боевиками ИГ на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор лиц был Омар Абуд ар-Ризак — один из командиров «Племенной армии» («Джейш аль-Ашаир»), проправительственной группировки, сформированной из членов местных племен, проживающих в сирийской пустыне и берегах Евфрата. Вместе с ним был убит его брат, а также находившиеся в машине мужчина с женщиной.

صور للأشخاص الذين تم التعرف على جثثهم، القيادي في جيش العشائر عامر عبود الرزاق وشقيقه. pic.twitter.com/4rJCjnBIGs — ثورة (@thawraa_syr) May 17, 2020

Южная Сирия

В южную провинцию Деръа продолжают стягивать подкрепления — на этот раз, согласно данным ресурса «Аль-Хабур», в южную провинцию направили подразделения 5 Добровольческо-штурмового корпуса, 4 дивизии и «Тигров» из провинции Дейр эз-Зор.

Позиции правительственных войск в сирийской пустыне, согласно информации ресурса, заняли проиранские ополченцы.

Политика и гуманитарная обстановка

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом. Стороны выразили общий настрой на выполнение ранее достигнутых договорённостей по Идлибской зоне деэскалации.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался касательно Сирии: «Мы хотим сделать так, чтобы режим прекращения огня был постоянным. Как внутри, так и за пределами страны терроризм хочет использовать пандемию как свой шанс. Они руководствуются принципом –«все внимание обращено на другое, давайте нападем». Эта манера подходит РПК/YPG. Они предательски нападают, атакуют мирных жителей в Сирии».

Российскими примиренцами мирному населению через органы местного самоуправления выдано в населенном пункте Кафер эт-Тун (провинция Хама) 755 продовольственных наборов общим весом 4,6 тонны.

В режиме реального мнения публикуем обновления обстановки в Сирии на нашем Telegram-канале.

1 Организация запрещена на территории РФ.