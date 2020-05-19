Биолог спрогнозировала сроки завершение эпидемии коронавируса в России

Москва, 19 мая. Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения, считает главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

По ее словам, также в этом вопросе важны показания кривой общего количества заболевших. Когда она достигнет максимума и перестанет расти, значит, в РФ завершилась эпидемия, добавила ученый.

В беседе с «Парламентской газетой» Молдогазиева рассказала, что в настоящее время среди стран Европы только в Германии и Франции кривая, свидетельствующая о количестве активных случаев, снижается, а кривая по общему числу заболевших начала выходить на плато.

Как отметила биолог, заболевание коронавирусом имеет длительный характер, а период выздоровления занимает до четырех недель. С точки зрения Молдогазиевой, эпидемия COVID-19 закончится после регистрации последнего случая заражения.

«Предположительно, в России эпидемия завершится в августе/ При условии закрытых границ до конца пандемии в мире (в течение всего лета) и отсутствии новых вспышек заражения», — пояснила она.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявил, что коронавирус этим летом не отступит. По его словам, борьба с коронавирусной инфекцией нового типа будет продолжаться еще в течение длительного времени. Самый главный вопрос на данный момент заключается в том, как бороться с инфекцией, резюмировал эксперт.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Тогда в городе Ухань были зарегистрированы многочисленные случаи пневмонии. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии COVID-19 во всем мире.