Актер из фильма «Сумерки» умер в возрасте 30 лет в США

Вашингтон, 19 мая. Американский актер Грегори Тайри Бойс, сыгравший в фильме «Сумерки», умер в возрасте 30 лет. Отмечается, что актер умер 13 мая, но о его смерти стало известно только сейчас.

Информацию о гибели мужчины подтвердили в коронерской службе округа Кларк в штате Невада. Как пишет издание Variety, Бойса нашли мертвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. Как передает телеканал E!, причина смерти молодых людей правоохранителями пока не раскрывается.

Напомним, Бойс известен по эпизодической роли в фильме «Сумерки». Кроме того, зрителям он известен ролью в короткометражном фильме «Апокалипсис».

Ранее британского актера Роберта Паттинсона, который сыграл главную роль в фильме о вампирах, признали самым красивым мужчиной среди тех, чья внешность соответствует критериям «золотого сечения». Черты лица у звезды киносаги «Сумерки» оказались самыми пропорциональными. Об этом заявил известный пластический хирург Джулиан Да Сильва.

По результатам исследований, внешность Роберта Паттинсона почти на 100% соответствует параметрам, которые заложены в принцип «золотого сечения».

Джулиан Де Сильва заявил, что для исследования применялись самые современные методы картографирования. По его словам, совсем чуть-чуть до идеала не дотянули Генри Кавилл, который снялся в сериале «Ведьмак», а также американский актер Брэдли Купер. Кроме того, почти идеальными чертами лица обладают Брэд Питт, Хью Джекман, Райан Гослинг и Джордж Клуни.

Напомним, что «золотое сечение» — это правило пропорции, которое иногда называют божественной гармонией, когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Отталкиваясь от этой формулы в древности создавались многие произведения искусства. Пропорции, максимально близкие к «золотому сечению», можно обнаружить везде — в искусстве, в природе и в самом человеке. Оно является своеобразным маркером того, что красиво и гармонично.