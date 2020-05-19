Момент гибели пешехода от влетевшей в дерево иномарки под Новосибирском попал на видео

Москва, 19 мая. Водитель за рулем иномарки под Новосибирском не справился с управлением и насмерть сбил пешехода.

Страшная авария произошла вечером 18 мая в городе Искитим. 27-летний мужчина, находившийся за рулем машины марки Toyota Camry по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево. Автомобиль от сильного удара отскочил и насмерть сбил пешехода.

РЕН ТВ опубликовало видео, на котором запечатлено ДТП и момент гибели пешехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, машина перевернулась, водитель получил серьезные травмы. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

«С травмами он был доставлен в больницу. Пешеход погиб на месте», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД по области.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося аварии, после чего будет принято решение процессуального характера.