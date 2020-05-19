МЧС направило специалистов и технику для масштабной дезинфекции в Дагестан

Москва, 19 мая. МЧС России направляет группу специалистов и техники для проведения масштабной дезинфекции в Республику Дагестан. Обработке подвергнутся в том числе социальные объекты региона. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

В сообщении отмечается, что данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

«В рамках поручения президента РФ Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона», — говорится в сообщении.

Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан 19 мая. Отмечается, что в работах на территории республики будут задействованы 140 человек и 26 единиц спецтехники.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана поручил МЧС организовать масштабную санитарную обработку на территории республики. Лидер государства потребовал уделить особое внимание дезинфекции социальных учреждений.