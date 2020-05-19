Москва, 19 мая. Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич из-за пандемии не видится со своей молодой супругой Эйнат Кляйн.

Как пишут средства массовой информации, израильтянка, которая моложе супруга на 30 лет, не успела вернуться в Россию до закрытия границ.

Отмечается, что с мужем связь девушка поддерживает с помощью социальных сетей. По данным издания «Телепрограмма», ранее 36-летняя Кляйн отказалась рассказывать журналистам о личной жизни. При этом представители СМИ заметили, что девушка прекрасно говорит на русском, правда, с израильским акцентом.

Ранее молодая жена Макаревича рассказала о разлуке с мужем. Недавно в Instagram избранница певца опубликовала фото своего ноутбука, на экране которого красовался Макаревич в бабочке и с гитарой. Вероятно, во время видеочата он исполнял что-то для скучающей на карантине жены.

Новая возлюбленная Макаревича стала его законной женой еще в декабре. Свадьбу пара сыграла тайно. Она оказалась сюрпризом не только для СМИ, но и для многих из окружения артиста.

Сейчас супруга музыканта живет в израильском поселении Бейт-Арье на западном берегу реки Иордан, но прежде жила в России. Кроме того, ранее Эйнат была Инной. Имя она сменила после репатриации. Девушка работала в журналистике, а затем перешла в туризм. Когда из-за пандемии турбизнес рухнул, она занялась винными онлайн-дегустациями и основала собственную профильную кампанию.