Украинские патриоты пришли в бешенство после интервью Гордона с Гиркиным

Украинские патриоты и нацисты пришли в неистовство после интервью известного киевского журналиста Дмитрия Гордона с экс-министром обороны ДНР Игорем Гиркиным. Правые группировки забросали офис журналиста яйцами и разрисовали «красными линиями», а местное интернет-пространство буквально взорвалось проклятиями в его адрес. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Украинский тележурналист Дмитрий Гордон, недавно оказавшийся в центре скандала из-за интервью с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской, вечером 18 мая выложил в YouTube новую беседу — на этот раз с бывшим министром обороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым). В самом начале Гордон похвалил его за «смелость» дать интервью, а также назвал собеседника «очень образованным человеком» и «интеллектуалом». Беседа длилась около трех часов, набрав только за это время почти 200 тысяч просмотров.

Гордон пояснил, что вызвал на интервью именно Гиркина, поскольку считает его «символом и одним из главных действующих лиц российской агрессии в Донбассе», а также хочет, чтобы «люди во всем мире посмотрели беседу и увидели, как Россия пришла на Украину с огнем и мечом». Однако все эти «патриотические» оговорки не помогли журналисту — местные «свидомые» и нацисты буквально сразу начали его травлю в соцсетях. Так, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала руководство СБУ немедленно начать расследование против Дмитрия Гордона «по факту разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета» Украины.

«Распространение на медиаресурсах Гордона в виде пропагандистских выступлений террориста Гиркина, причастного к захвату Крыма и Донбасса, является преступлением против суверенитета и территориальной целостности страны, за которое предусмотрена прямая уголовная ответственность, — сказали представители режима Порошенко. — Отсутствие реакции на эту вопиющую провокацию со стороны власти и силовых структур говорит о том, что правящий режим сквозь пальцы смотрит на проделки реваншистов, а также находится с ними в сговоре, совместно реализуя спецоперацию «примирения».

В офисе бывшего главы Украины не преминули добавить, что подобные интервью являются «символическим завершением первого года президентства Зеленского, который по конституции несет прямую ответственность за политику безопасности страны», а само наличие таких интервью является «индикатором изменений на Украине».

Лидер ультраправой украинской группировки С14 Евген Карась заявил СМИ, что после интервью со Стрелковым «Гордон открыто перешел в разряд врагов Украины». Он пообещал в ближайшие дни продолжить протесты, а также ловить журналиста на телеэфирах и передавать ему приветы, пока он не извинится за это интервью.

Бывший российский журналист, а ныне «свидомый» блогер и «порохобот» Аркадий Бабченко написал в соцсетях: «Ну, наконец-то! К чему все эти полумеры. Кобзон, Панин, Поклонская... Давайте уже не будем стесняться. Гордон взял интервью у Гиркина. А вы все смеялись…»

Украинский правый журналист Роман Кулик отметил в соцсетях, что после интервью Гордона с Натальей Поклонской о возможности интервью Гордона с Гиркиным «его коллеги лишь мрачно шутили». Кулик призвал СБУ отреагировать на «коллаборантов и врагов украинской государственности» в эфире у Гордона. А «свидомый» журналист «Эспрессо ТВ» Сергей Высоцкий сказал, что интервью Гордона с Гиркиным свидетельствует о том, что «государства на Украине де-факто уже нет».

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских предположила, что после Поклонской и Гиркина у Гордона будет «очередь на интервью».

«Я уверена, что экс-премьер Николай Азаров уже мечтает вместе с Гордоном проанализировать работу всех политиков, которые были у власти после него. А экс-президент Виктор Янукович наверняка хочет рассказать, как одних страусов из своего дома заменить на других. Вообще, в данном случае интересны не столько сами интервью, сколько то, каким образом Гордону удалось их организовать и зачем они в принципе нужны».

Телеведущая порошенковского канала «Прямой» Янина Соколова заявила, что еще на прошлой неделе «предсказывала, что следующим свою площадку для высказываний господин Гордон предоставит кому-то из ЛДНР».

«Даже пророссийский политик Виктор Медведчук не решился на такой зашквар на своих ресурсах. Служба безопасности Украины, надеюсь, наконец, на вашу реакцию. Поверьте, акций протеста не будет! Все, как вы любите: аплодисменты, цветы, посты благодарности», — пообещала она.

«Патриотическая» журналистка телеканала СТБ Яна Брензей сообщила, что поначалу решила, будто информация о том, что Гордон взял интервью у Гиркина, — это фейк.

«Оказалось, нет. Гордон взял интервью у Гиркина. И не просто поговорил с ним, а улыбался и поддакивал ему. То ли Дмитрий Ильич решил на российский рынок переориентироваться, то ли ради количества просмотров готов «за ценой не постоять». Может, россияне его в плен взяли? Это просто стыд», — отметила она.

Ее коллега, телеведущий на телеканале «Прямой» и записной «порохобот» Тарас Березовец обратил внимание на то, что интервью с Поклонской и Гиркиным Гордон обнародовал в дни, когда на Украине отмечается 76-я годовщина депортации крымских татар.

«Это не совпадение, как вы догадываетесь. В этом случае совпадений не бывает. Ты берешь двух негодяев и легализуешь их на правах нормальных людей. Это просто предательство!» — возмущенно заявил он.

Напомним, ярость украинских радикалов не ограничилась словесными выступлениями. В то время, пока интервью еще транслировалось в Интернете, к офису Дмитрия Гордона в киевском районе Подол пришла группа из двух десятков националистов. Они разрисовали фотографии на входе в офис Гордона красной краской (нарисовав красные полосы на голове у журналиста), а также оставили непечатные послания на асфальте.