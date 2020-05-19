Джабаров: Решение Трампа направить аппараты ИВЛ в РФ разбилось о внутрипартийные игры США

Сенатор Владимир Джабаров объяснил нежелание демократов США бесплатно направить аппараты ИВЛ в Россию предвыборной борьбой.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси подвергла резкой критике намерение президента Дональда Трампа бесплатно отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Парламентарий утверждает, что Вашингтон бесплатно предоставит Москве необходимое оборудование на пять миллионов долларов, однако «Россия вполне может позволить себе заплатить за эти аппараты», подчеркнула Пелоси.

По ее словам, предоставление РФ гумпомощи, как и продажа Эр-Рияду партии высокотехнологичного американского вооружения, администрация Трампа не согласовывала с Конгрессом.

Российский сенатор, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей назвал заявление спикера палаты представителей конгресса США циничным и антигуманным.

«Это циничное заявление, особенно если учесть, что она молчала, когда Российская Федерация помогала Соединенным Штатам во время пика заболеваемости COVID-19. Но дело даже не в этом, речь идет не о предоставлении безвозмездной помощи России, продаже вооружения Саудовской Аравии, тут чисто внутрипартийная, предвыборная борьба. Поэтому каждый шаг Дональда Трампа, что бы он не делал, она будет критиковать: отправит он России помощь — плохой, не отправит — все равно плохой. Поэтому госпожа Пелоси играет партию своей, простите, партии и выполняет политический заказ главной целью которого является дискредитация Трампа, не более того. Поэтому пусть это заявление останется на ее совести», — говорит собеседник ФАН.

Само же намерение Трампа предоставить России необходимое медицинское оборудование сенатор считает гуманным шагом «абсолютно нормального человека».

«Мы тоже отправляли помощь американцам, когда им было очень тяжело, помогали итальянцам, сербам, другим странам предлагали свою помощь. Это нормальное человеческое качество — в беде помогать друг другу. Но гуманное решение Трампа направить аппараты ИВЛ в Россию разбилось о внутрипартийные игры США», — заключил Джабаров.

Напомним, в середине апреля президент США в телефонном разговоре с Владимиром Путиным заявил о желании направить в Россию медицинское оборудование. По его словам, Соединенные Штаты могут помочь Москве в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании. 18 мая в Белом доме уточнили, что готовят для передачи российской стороне 200 аппаратов ИВЛ.

В начале апреля Россия направила в США гуманитарную помощь, куда вошли дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также медицинское оборудование. Половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и столько же — американская сторона.