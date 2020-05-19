Падение метеорита в Красноярском крае сняли на видео

Красноярск, 19 мая. Падение метеорита в Красноярском крае попало в объектив камеры видеонаблюдения. Запись была опубликована в группе «ЧП Канск» в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как в небе в небе проносится яркая вспышка, после чего приближается к земной поверхности и начинает медленно гаснуть.

По имеющейся информации, свидетелями падения метеорита стали жители не только Канска, но жители Курагинского, Минусинского и Каратузского районов.

Некоторые ученые утверждают, что вход в атмосферу небесного тела таких размеров — достаточно редкое явление. Подчеркивается, что подобные явления не несут угрозы для жизни жителей планеты, потому что подобные космические тела распадаются в атмосфере и очень редко достигают земли.

Напомним, что несколько месяцев назад свидетелями падения метеорита стали жители Северной столицы. Небесное тело было замечено на северо-западе города. Падение метеорита сопровождалось яркой вспышкой, которую удалось заснять на камеру, передает телеканал «360».