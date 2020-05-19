Чубайс оценил падение цен на нефть ковбойской поговоркой

Москва, 19 мая. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.

По его словам, нынешняя структура экономики и технологический уклад явно устарели. Политик сравнил цены на нефть с «дохлой лошадью» и оценил перспективу заработка на нефти в ближайшем будущем.

«Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать», — подчеркнул он.

Как пишет Forbes, Чубайс считает, что стоимость нефти в 2020 году не поднимется выше 40 долларов за баррель. Он напомнил, что об этом говорится в оптимистичных прогнозах. По мнению главы «Роснано», в 2020 году зарабатывать на продаже сырья так, как раньше, не удастся. Он объяснил, что цена отсечения, после которой доходы от нефти идут в бюджет, установлена на уровне 42,4 доллара за баррель.

По мнению Чубайса, ключевым направлением для РФ в этих условиях должно стать развитие инновационной экономики, и государство обязано пересмотреть к ней отношение.

При этом министр энергетики России Александр Новак ожидает, что спрос на нефть в ближайшее время будет восстановлен. Глава Минэнерго указал на заявление ряда стран о постепенном ослаблении введенного из-за коронавируса карантина в мае. Возобновление работы промышленности может положительно отразиться на сырьевом бизнесе. Кроме того, с 1 мая вступила в силу сделка ОПЕК+, которая ограничивает добычу нефти, что приведет к повышению цен на черное золото. Новак добавил, что согласно оптимистичному сценарию, ситуация на энергетическом рынке может начать исправляться уже с начала второго полугодия.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки. Так Эр-Рияд отреагировал на отказ Москвы еще сильнее сократить производство нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+. Некоторые эксперты назвали действия саудитов объявлением ценовой войны.

В апреле состоялась встреча ОПЕК+, на которой была согласована новая сделка. Страны-экспортеры договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Со временем этот показатель будет снижен до 8 млн баррелей, а затем — до 6 млн баррелей.