МИД Японии назвал южную часть Курил своей территорией

Токио, 19 мая. Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» вновь назвало южную часть Курильских островов своей территорией.

В документе говорится, что Токио имеет право претендовать на «северные территории» (южные острова Курильского архипелага).

«Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — говорится в докладе.

Также указывается, что «мирный договор может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов» южной части Курил.

Как отмечает агентство Кyodo, запись о суверенитете над островами была восстановлена после того, как ее убрали из аналогичного доклада за минувший год. Позже члены правящей Либерально-демократической партии выразили свое недовольство по поводу этого решения и заявили, что удаление записи «ослабляет позицию Японии».

Отношения между Японией и Россией усложняются отсутствием мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва в свою очередь заявляет, что южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет РФ над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.

Российский сенатор Олег Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что любое посягательство на суверенитет РФ над Курильскими островами будет пресекаться. С его точки зрения, для претензий Японии нет и быть не может никаких юридический оснований. Морозов предупредил, что «любые посягательства на наш суверенитет в этой части будут пресекаться по дипломатическим и политическим каналам».