Синоптики рассказали, каким будет июнь 2020 года

Москва, 19 мая. Предварительный прогноз на июнь 2020 года в России очень благоприятный, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По ее словам, погода будет в пределах климатической нормы в Псковской, Смоленской, Брянской областях, а также на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, а также на Камчатке. При этом прохладнее обычного первый месяц лета будет в Приморье и на юге Сахалина.

Теплее на 1–2 градуса, чем обычно, может быть в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири: это Томская, Омская, Кемеровская и Новосибирская области. Кроме того, чуть теплее, на 1–2 градуса, ожидается погода в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на основной части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Как пишет «Российская газета», в Москве и Московской области в начале июня обычно температура достигает плюс 15,6 градуса, а в конце месяца температура поднимается на несколько градусов. Таким образом, в среднем температура воздуха в столице в июне плюс 10 градусов, а днем — от 20 градусов и выше.

«В этом году июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10–15 градусов по ночам и плюс 20–25 градусов в дневное время. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4–9 градусов, а днем быть не больше плюс 15 градусов», — подчеркнула эксперт.

Примерно такая же обстановка будет в Ленинградской, Новгородской, а также Псковской областях.