Трамп озвучил ультиматум для финансирования ВОЗ. События дня. ФАН-ТВ

Трамп дал ВОЗ 30 дней на гарантированные реформы Дональда Трамп выставил ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Лидер США направил письмо директору организации Тедросу Гебрейесусу. Вашингтон заявляет, что Америка окончательно прекратит финансировать ВОЗ и вообще пересмотрят свое членство в ней, если в течение 30 дней ВОЗ не гарантирует проведения реформ, которых требуют США. Одна из них — суммы взносов от Китая и Штатов должны быть равными. Кроме того, Трамп требует, чтобы ВОЗ доказала независимость от КНР. В послании говорится, что организация предпринимала неверные шаги в рамках борьбы с коронавирусом, что привело к масштабному распространению инфекции. Напомним, в США более полутора миллионов человек заболели, свыше 90 тысяч скончались от COVID-19.

В США вакцину от COVID-19 испытали на людях Меж тем американская биотехнологическая компания Moderna объявила о завершении первого этапа тестирования вакцины от нового вируса. Ее испытывали на добровольцах с апреля. У группы людей после приема препарата число антител в крови повышалось, а при увеличении дозы становилось даже больше, чем у пациентов, переболевших COVID-19. На этой, начальной стадии препарат показал себя безопасным. Компания планирует, что завершающая стадия для протокола клинических испытаний начнется в июле. Напомним, ранее российские исследователи также анонсировали вакцину, сейчас проводятся доклинические испытания. Но наладку серийного производства прогнозируют уже в августе.

Минздрав РФ прогнозирует спад эпидемии в июле Впрочем, к июлю ситуация с коронавирусом в нашей стране может существенно измениться в позитивную сторону, так считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она отметила, что в России уже идет тенденция к снижению заболеваемости, суточный прирост заболеваемости снижается, и, даже если в ближайшее время будут еще всплески, они не станут пиковыми. Напомним, на период эпидемии россиянам рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах сохраняется пропускной или масочный режим, но везде постепенно снимаются ограничительные меры.