Дамаск, 19 мая. Сбежавший боевик Абу Хамзи рассказал о сотрудничестве американских военных на базе «Эт-Танф» в САР с «Исламским государством»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Абу Хамзи командовал группой боевиков. Они проходили обучение на американской военной базе, которая расположена в «Эт-Танфе». Однако недавно террористы сдались подразделениям правительственной армии САР, бросив перед этим опорный пункт. По некоторым данным, сбежавшую группу готовили для проведения терактов на территории Сирии и диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах.

«Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там… Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, и они сейчас обучают их и работают с ними», — сообщил Абу Хамзи.

По словам Хамзи, капитан по имени Майк был его инструктором, который не знает о том, как власти США «пользуются сирийскими боевиками», «он только умеет использовать оружие». Главная задача Майка, как отметил Абу Хамзи, была в том, чтобы обучать террористов правильно пользоваться оружием.

Военная база США находится в районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией. 55-километровая зона вокруг базы находится под контролем американских военных. Там расположен лагерь беженцев. В МИД РФ и Сирии не раз предупреждали, что ситуация в лагере очень близка к гуманитарной катастрофе.

В начале марта сообщалось, что террористы, которые были переброшены в зоны оккупации США на юге Сирии, совершили серию нападений на правительственные силы в провинции Даръа. Части 5-го корпуса САА и отряды Воздушной разведки Сирии были атакованы в нескольких населенных пунктах. О том, как боевики «Ат-Танфа» дестабилизируют юг Сирии, — подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее ФАН опубликовало расследование, в ходе которого доказало сотрудничество США с террористами ИГИЛ1. В частности, это подтвердил бывший боевик запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Шерзод Хасанов, который также рассказал, что с террористами сотрудничал и сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков.

1 Организация запрещена на территории РФ.