NYT опровергла утверждения о смертности в России в период пандемии 

Нью-Йорк, 19 мая. Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе. Об этом говорится в письме руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, которое в понедельник было опубликовано в газете The New York Times.

В письме Хрипун опроверг данные, ранее опубликованные изданием, о смертности в России в период пандемии. Как уточнил специалист, в статье журналист забыл учесть позицию правительства Москвы.

«В начале мая власти Москвы опубликовали статистику смертности за апрель. Некоторые средства массовой информации сравнили месячные показатели смертности и предположили, что их рост отражает число смертей от COVID-19. Однако одни лишь эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в апреле 2020 года в городе было выявлено 11846 смертей. Это на 1841 человека больше, чем в апреле 2019 года, и на 985 человек больше, чем за апрель 2028 года.

«Наши исследования показали, что в апреле 2020 года смерть 639 человек была связана с COVID-19», — уточнил Хрипун.

Он добавил, что в каждом случае проводилось вскрытие.

«Мы уверены в точности этой информации. Повышение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых осложняются фоновые заболевания», — добавил он.

Напомним, ранее американская газета разместила статью под названием: «Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей». В публикации со ссылкой на информацию московского правительства отмечалось, что смертность в российской столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тысячи (ежемесячно в Москве умирают порядка десяти тысяч человек).