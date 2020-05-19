Молодая жена Петросяна жестко прошлась по «карантинным критикам»

Москва, 19 мая. Молодая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова устала от критики недоброжелателей, в связи с чем решила раз и навсегда закончить бессмысленные дискуссии о ее «скромном уме» и «заурядной внешности».

Помощница Петросяна опубликовала пост в Instagram, где популярно объяснила хейтерам, что им нужно делать, если вдруг у них возникло желание ее оскорбить.

«Господа «карантинные критики»! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т. д. Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь и, если что-то захотите написать, welcome!» — написала Брухунова.

Таже избранница звезды «Кривого зеркала» подчеркнула, что понятия «ум» и «красота» у каждого свои. Чтобы донести свою точку зрения, Брухунова привела цитату Коко Шанель:

«Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура», — пишет 31-летняя Брухунова.

Подписчики поддержали девушку, на которую регулярно обрушаются волны критики после начала отношений с Евгением Петросяном.

«Пусть все обзавидуются, вы хороший человек», — пишет priroda_jizn. «Татьяна, вы прекрасны! Не слушайте никого. Не отвечайте, блокируйте. Людям приятно, когда вы выходите из себя. Больнее по ним ударит игнор. Берегите себя!» — советует lsadykova. «Умная женщина живет как ей комфортно, делает что ей комфортно и то, что доставляет ей удовольствие», — считает helenbarbarelen. «Мне нравится ваш стиль. Быть независимой от чужого мнения и каких-либо рамок в стиле, это ли не круто?» — комментирует aleksandrovna_1978. «Таня, так их, хейтеров этих», — поддержала Брухунову ovodspb.

Ранее скандально известный блогер Лена Миро отмечала, что Татьяна Брухунова часто сталкивается с нападками недоброжелателей, потому что люди завидуют ее достатку. По мнению блогера, Брухунова производит впечатление «идеальной домработницы». Миро пишет, что избранница Петросяна мало чем отличается от своих хейтеров, но в отличие от них смогла обеспечить себе высокий уровень жизни.