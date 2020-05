Молодая жена Петросяна жестко прошлась по «карантинным критикам»

Что выберете для себя: ум или красоту? Я - ум! Ведь умная женщина не может быть не красивой. ???? Как сказала легендарная Коко Шанель: «Если женщина к 30 годам не стала красивой, значит она дура». P.S Господа «карантинные критики»! Не утруждайтесь написанием длинных комментов: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя и загляните в Vogue. А потом возвращайтесь и если что-то захотите написать, welcome! #карантиновlook #lookday

