Россия объединит ученых стран ЕАЭС в единое научное пространство

Интеграционные процессы в научной сфере на территории ЕАЭС стали одной из тем, обсуждавшихся сегодня на Высшем Евразийском экономическом совете.

Участники встречи рассмотрели документ, ранее получивший название «Дорожная карта» по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года», и в целом его одобрили, однако пока не приняли. Ряд его положений будут доработаны и согласованы к следующему заседанию совета.

Документ еще до его рассмотрения оказался в распоряжении Федерального агентства новостей.

Общее научное пространство

Пункт 20 «дорожной карты» подробно рассказывает о создании общего научного пространства на территории ЕАЭС в рамках деятельности Евразийской экономической комиссии. По информации ФАН, в отличие от интеграции в сфере образования, это направление только планируется начать развивать системно и на столь высоком уровне.

В частности, планируются разработка и принятие «Программы мероприятий по научному сотрудничеству, организация совместных научных разработок, создание совместных научных кластеров и кампусов на базе вузов, крупных предприятий, академий наук для развития новых технологий и импортозамещения». В планах — создание научно-образовательных консорциумов и межгосударственного исследовательского центра в сфере космических исследований.

«Дорожная карта» не обошла вниманием защиту окружающей среды. Пункт 20.2 предполагает разработку и реализацию совместных программ и проектов в сфере зеленых технологий, энергосбережения, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, биоинженерии и нанотехнологий.

В документе затронут и такой болезненный момент, как защита интеллектуальной собственности. Будет разработан специальный механизм, регламентирующий передачу разрабатываемых технологий предприятиям ЕАЭС.

В случае реализации «дорожной карты» в полном объеме будут созданы структуры, задачей которых станет организация финансирования научно-исследовательских работ. В частности, речь идет о создании Евразийского фонда науки и техники с бюджетом от ЕАЭС, а также Евразийской академии наук.

ФАН расспросил представителей научного сообщества о перспективах, предлагаемых ЕЭК. Все наши собеседники положительно оценили возможность создания общего научного пространства на территории ЕАЭС.

Восстановить утраченные связи

Заведующий лабораторией Института общей физики РАН им. А.М. Прохорова, кандидат физико-математических наук Виктор Калинушкин в интервью ФАН уверен, что расширение общения между учеными — вещь несомненно позитивная.

«Чем больше мы общаемся, тем лучше — это обычная позиция ученых», — отметил он.

Научные связи на постсоветском пространстве, которые по инерции еще сохранялись в 1990-х, сегодня даже близко не выходят на уровень кооперации советских времен, констатировал собеседник ФАН.

«Именно поэтому стоит поддерживать связи в научном сообществе. Такая инициатива, скорее всего, будет полезна. Наш профсоюз старается работать в этом направлении. У нас есть соглашение с аналогичными белорусским и азербайджанским профсоюзами», — пояснил Калинушкин.

Он уточнил, что во внимании ученого сообщества ЕАЭС нуждаются такие объекты, как например обсерватория на Памире.

Границы в науке контрпродуктивны

Председатель Совета молодых ученых РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Котельников, в свою очередь, обратил внимание на то, что идея, выдвинутая ЕЭК в «дорожной карте», не нова.

«Все национальные академии наук республик постсоветского пространства, в первую очередь, конечно, Белоруссии, а также Азербайджана, Армении, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и других, создавались по образцу Академии наук СССР, — напомнил он в интервью ФАН. — То есть копировалась именно эта модель взаимодействия между большой академией наук с подведомственными учреждениями».

При этом большое значение всегда придавалось интеграции академий и институтов в единое пространство, добавил Котельников.

«Великолепные связи, наработанные за многие десятилетия, за исключением разве что стран Прибалтики, остались. Есть общие конкурсы. Я совсем недавно выступал на 75-летии Академии наук Азербайджана — там прошла большая молодежная конференция, в которой приняли участие гости с постсоветского пространства», — рассказал молодой ученый.

Он отметил, что эта работа ведется очень успешно, и ее безусловно нужно продолжать.

«Потому что делать границы в науке — одна из самых контрпродуктивных вещей, которые вообще можно вообразить», — подытожил собеседник ФАН.

Взгляд из Белоруссии

Президент Национальной академии наук Республики Беларусь с 1997 по 2001 годы, кандидат в президенты этой страны на выборах 2006 году Александр Войтович в интервью ФАН отметил важность международного сотрудничества в научной сфере. При этом, по его мнению, контакты по линии ЕАЭС не должны закрывать ученым возможность взаимодействия с европейскими коллегами.

«Международное научное сотрудничество — это очень важная тема, — уверен он. — Мы входим в ЕАЭС, но это не исключает сотрудничества с нашими партнерами из ЕС».

По мнению ученого, в ЕАЭС должны быть отработанные меры, которые способствовали бы проведению совместных исследований.

«Я долгое время проводил такие исследования вместе с иркутским филиалом Института лазерной физики, — рассказал Войтович. — Это нормально, это ускоряло процесс и помогало развитию исследований. Поэтому создание общего научного пространства на территории ЕАЭС можно оценить положительно: ученые от этого только выиграют. Как и от сотрудничества с другими иностранными коллегами, в том числе из Евросоюза».

Научный потенциал России намного сильнее, чем, скажем, Белоруссии, признал собеседник ФАН. Но российские ученые только выиграют от создания единого научного пространства, поскольку у их белорусских коллег есть свои, освоенные и развитые, темы и направления.

Впрочем, достичь того единства, которое было при СССР, не получится, считает Войтович.

«В Советском Союзе когда-то это было все единое, потому что была единая страна. Но те времена ушли», — полагает он.

Вассерман: все только выиграют

Публицист Анатолий Вассерман в интервью ФАН напомнил, что работа над единым научным пространством велась по крайней мере с 1922 года, то есть с момента образования Советского Союза.

«Многие предварительные шаги были сделаны еще гораздо раньше. Поэтому лично я оцениваю перспективы научной интеграции очень высоко», — заявил он.

По мнению Вассермана, сейчас необходимо воссоздать то, что было выстроено еще во время СССР. От этого, несомненно, выиграют все участники процесса, уверен публицист.

В состав Евразийского экономического союз входят Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. Молдавия имеет статус государства-наблюдателя.